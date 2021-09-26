/652028/أبرز-قرارات-رابطة-أندية-الدوري-وإضافة-بطولة-جديدة-تحمل-كأس-الرابطة

إجتمع المكتب التنفيذي لرابطة أندية الدوري، برئاسة أحمد دياب رئيس الرابطة، بحضور كل الأعضاء، وأقيم الاجتماع بأحد فنادي القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت هناك مناقشات عديدة خلال اجتماع الرابطة، من أجل تحديد مصير الدوري الجديد وإمكانية لعب الموسم من مجموعتين، أو مجموعة واحدة.

وتطرق الاجتماع للحديث أيضا عن مصير عودة الجماهير خلال الموسم القادم، وتم إقرار موعد قرعة الدوري والذي سيكون الأسبوع المقبل.

وقررت الرابطة أيضا إضافة بطولة جديدة تحمل إسم "كأس الرابطة" وسيتم العمل عليها وتنفيذها خلال الموسم القادم.

أول قرارات رابطة الأندية المصرية

وفيما يلي أبرز قرارات رابطةالأندية خلال الاجتماع اليوم:-

1/ إنشاء مقر دائم للرابطة.

2/ تنظيم بطولة جديدة تسمى "كأس الرابطة"

3/ تحديد 5 أكتوبر المقبل كموعد لإجراء قرعة البطولة.

4/تكليف عامر حسين بتقديم مقترح خاص بشكل الدوري للموسم الجديد ومناقشتة مع الأندية.

5/ أول اجتماع بمقر الرابطة السبت 2 أكتوبر.

احمد دياب رئيساً لرابطة الأندية المصرية

إجتمع ظهر الأحد الماضي أندية الدوري الممتاز داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وذلك من أجل تشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد 2021/2022.

وجاء في الاجتماع اختيار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالتزكية في لجنة رابطة الأندية، بجانب عماد متعب وخالد رفعت، وعامر حسين ومحمد عبد السلام.

أندية الدوري المصري

وكانت معظم أندية الدوري الممتاز قررت اختيار أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية للموسم الجديد، والتي تم تفعيلها خلال المواسم الماضية، وعدم العمل عليها كان سببا في إنهيار بطولة الدوري المصري، حيث تتوافق الأندية على رئاسة النائب أحمد دياب للرابطة وذلك فى الانتخابات التى من المنتظر أن تجرى يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي باقي أعضاء رابطة الأندية كلا من، عماد متعب ممثلا عن النادي الأهلي، وخالد رفعت ممثلا عن نادي الزمالك، وعامر حسين وشريف صالح.