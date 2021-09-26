محمد الجارحي: إنجاز جديد وخطوة جديدة تُضاف إلى سجل النادي الأهلي

/652029/محمد-الجارحي-إنجاز-جديد-وخطوة-جديدة-تضاف-إلى-سجل-النادي-الأهلي

عبر محمد الجارحي عضو مجلس إداراة النادي الأهلي، عن سعادتة، وذلك عقب اختياراة أميناً عاماً للمؤسسة ضمن قامات وكوادر مجتمعية متميزة بمجلس أمناء المؤسسة، تحت رئاسة محمود الخطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الجارحي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”إنجاز جديد وخطوة جديدة تُضاف إلى سجل النادي الأهلي بتدشين (مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية) تحت شعار «الأهلي للجميع»..كما كان الأهلي وسيظل دائمًا سباقاً في كل خطواته. «أكثر من مجرد نادي» هذا ما يؤكده الأهلي في كل لحظة، منظومة متكاملة بمبادئه وقدراته لـ«بناء الإنسان» وتنمية المجتمع.

وتشرفت باختياري أميناً عاماً للمؤسسة ضمن قامات وكوادر مجتمعية متميزة بمجلس أمناء المؤسسة، تحت رئاسة القدير الكابتن محمود الخطيب الذي أشكره على ثقته الكبيرة ودعمه الدائم، وفي وجود الزميل العزيز طارق قنديل أميناً للصندوق، وعضوية الأعزاء: دكتورة أنيسة حسونة، النائب عبد الهادي القصبي، الأستاذ طارق ثابت، الأستاذ عبد الوهاب توفيق، الأستاذ محمد الهواري، اللواء خالد مدين، الفنان هشام جمال.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 81 ينزل اللاعب وليد سليمان بديلاً لمحمد مجدي قفشة.

ثم يحرز اللاعب حسام حسن هدف في الدقيقة 90 من المباراة , بطريقة رائعة ولكن يلغية الحكم بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ لصالح النادي الأهلي ويصطدم المارد الأحمر بنادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر .

شهدت بداية الشوط الأول من المباراة سيطرة النادي الأهلي علي مجريات الامور حتي حصل محمد شريف علي ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة , سددها علي معلول ولكن تعلو عارضة الحارس محمود جاد.

إستمرت سيطرة النادي الأهلي في ظل حيوية أطراف الملعب محمود كهربا وأحمد عبدالقادر وقدرتهم علي تشكيل خطورة علي مرمي نادي إنبي.

وفي الدقيقة30 يضيع ابراهيم جلال اخطر فرص اللقاء بعد إنفراد تام بمرمي الشناوي ولكن ينقذها المدافع ايمن اشرف ببراعة.