/652032/سلوى-خطاب-لما-دخلت-معهد-فنون-مسرحية-جدتي-قالتلي-دخلتي-معهد-رقاصين

روت الفنانة القديرة سلوى خطاب، خلال تكريمها ضمن أولى أيام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ37، والمُقامة في إحدى الفنادق بالإسكندرية تفاصيل دخولها معهد السينما، والذي لم تقبل عائلتها به.

دوت الخليج يرصد موقف عائلة الفنانة سلوى الخطاب من دخولها معهد الفنون المسرحية.

قبول سلوى الخطاب بمعهد الفنون المسرحية

قالت خطاب: "جدتي كانت ست مصرية أصيلة وتمتاز بالحكمة وربتني تربية خاصة ولما خلصت الثانوية العامة أصرت اني أدخل كلية تجارة وانا لغة الارقام مش بفهمها، بس دخلت كلية تجارة ولقيت رياضة بسيطة ومعقدة، و لما لقيت اعلان طالبين بنات في معهد فنون مسرحية وقلت دي فرصتي وقدمت وامتحنت وقبلت".

سلوى الخطاب تحول من كلية التجارة إلى معهد الفنون دون علم أهلها

وتابعت: "خبيت عليهم وحولت وروحت معهد فنون مسرحية ولما اعمامي عرفوا واخدتني ستي عشان تقنعني وتقولي كده تزعليني عاوزاكي ابقي مديرة بنك تروحي معهد الرقاصين، فقلتلها مش بتحبي امينة رزق ماهي خريجة معهد فنون مسرحية، وقالتلي هتبقي زي امينة رزق فقلتلها واقنعتها ووافقت.

وأضافت: "لما اشتغلت مع عاطف الطيب ومعروف كان مجرد اختياره للمثل يبقي الممثل ده في حاجة حلوك، لان هو دقيق جدا في اختياراته، واتعلمت منه كتير فمثلا في دور امام نور الشريف كان مضروب وكان اول انفعال ليا اخدته في حضني وقعدت اعيط، وقالي عيطتي ليه وقالي في احاسيس تانية غير البكاء".

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يُذكر أن فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، انطلقت أمس السبت، بحضور عدد من الفنانين، ومنهم: الفنانة هالة صدقي، إلهام شاهين، كما حضره الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورفع حفل الافتتاح شعار سينما من أجل الحياة.

كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ37، مجموعة من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان خالد الصاوي، والفنانة إلهام شاهين، وغيرهم.