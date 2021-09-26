محافظ الفيوم يوجه بسرعة تلقى كافة العاملين لقاح كورونا خلال الشهر الجارى

وأكد محافظ الفيوم، خلال رئاسته اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف "كورونا" بالمحافظة اليوم الأحد، ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل استثماراً للوقت والجهد وتيسيراً فى تلقى الخدمة، وذلك للانتهاء من تلقى كافة العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحدة، مشددا على أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبى معتمد.
ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات، والعمد ومشايخ القرى، والكيانات الخاصة بالمرأة، والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم.
ولفت المحافظ، إلى أهمية التوسع فى مراكز تلقى اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقى اللقاح للراغبين فى السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظاً على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولى الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.محافظ الفيوم
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