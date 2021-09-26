التنظيم والإدارة : تثبيت 461 متعاقدًا بديوان عام محافظة المنيا

وأوضح صالح الشيخ، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن التثبيت يتم وفقا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.
وأضاف أن الجهاز يقوم بإعمال شئونه تجاه هذا الملف من خلال مراجعة طلبات الجهات الخاصة بتثبيت المتعاقدين على أبواب الموازنة قبل 30 / 6، 2016، ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم تلك الوظائف ( مثل العقود والمستندات الدالة على الصرف وإثبات أنهم لا يزالون على رأس العمل)، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفى وقاعدة الدفع الإليكترونى للتأكد من دقة البيانات، على أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.
وناشد "الشيخ" وحدات الجهاز الإدارى للدولة بمراجعة المستندات المرفقة فى طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدها بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتى يتسنى للجهاز سرعة البت وإنهاء هذا الملف.
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