السياحة والآثار تُطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، خدمة إلكترونية جديدة للسائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، وذلك فى إطار الحرص على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.





وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة فى مصر، والتى تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية، للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (19654) والذى يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة؛ للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه. وأشار إلى أن الرسالة يوجد بها أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف. يأتى تفعيل هذه الخدمة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمى الذى جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

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