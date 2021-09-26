الصحة تحذر من أمراض تصيب الاطفال بسبب سوء التغذية| تعرف عليها  

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف توعوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل المجتمعى "فيس بوك" ، شرحت فيه أمراض قد تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية ، وجاءت كما يلى:

** أمراض مباشرة مثل “ أمراض الدورة الدموية، هشاشة العظام ومساميتها، السكر والضغط ، فقر الدم ”

** أمراض غير مباشرة مثل “قصر القامة ، الهزال ، السمنة”



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.