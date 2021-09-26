الصحة: 17 مليون مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا حتى الآن  

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن 13 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، ما بين الجرعتين الأولى الثانية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» والتى انطلقت في 21 محافظة منذ تدشينها الأسبوع الماضي، ومستمرة لمدة شهر، وموجودة في مراكز الشباب والميادين العامة والاندية، وتم من خلالها تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح وحصولهم على رسائل فورية لتلقى اللقاح، مؤكدا وجود زيادات كبيرة فى اعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح.

واكد عبدالفتاح ، أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة علمية ومنهجية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مراكز التطعيم بالمحافظات ، وتنوع اللقاحات، وتوطين صناعته فى مصر.

وأشار رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية، إلى أن 17 مليون مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا، حصل منهم 13 مليونا على اللقاح بالفعل ما بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأوضح أن الدولة نجحت في الوصول للمواطنين للحصول على اللقاح، مؤكدا أن من يحصل على اللقاح لا يحدث له أي تدهور أو حدوث متحور لفيروس كورونا، مشيرا إلي أن الدراسات تؤكد أن متحورات تنشأ بسبب عدم الحصول على اللقاح، موضحا أن مواجهة تحورات الفيروس يكون بالمناعة المجتمعية.

وتابع عبدالفتاح، أن مصر رفضت الوقوف في طابور أي دولة في انتظار توزيع اللقاح عليها، وقمنا بالفعل بتصنيع لقاح «سينوفاك » داخل مصر من خلال مصانع فاكسيرا، التى تم تجهيزها على أعلى مستوى وفق توجيهات القيادة السياسية، ووزيرة الصحة والسكان، وقمنا بتنويع مصادرنا من اللقاحات ، بحيث أصبح لدينا لقاحات ( سينوفاك ، سينوفارم، استرازينكا ، موديرنا ، جونسون )

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التوسع في مراكز تلقي اللقاح لتصبح 850 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنها 3 مراكز كبرى تستوعب حوالي 60 ألف مواطن في اليوم، بالإضافة إلى حوالي 500 قافلة متنقلة تجوب أماكن التجمعات والمصانع والشركات لتطعيم المواطنين، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ عددهم حوالي 3.2 مليون مواطن، كما أنه جار الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليون مواطن، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة