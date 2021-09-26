وزير التنمية المحلية: 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا يقدم 140 خدمة حكومية بنهاية...

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتسليم 3 دفعات من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة حتى الآن بإجمالى عدد 30 سيارة مركز متنقل مجهز بكافة الأجهزة الضرورية للتشغيل للعمل فى 25 محافظة وهي ( القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والفيوم وبورسعيد ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد وبني سويف ودمياط والبحيرة والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والأسكندرية ، وسيتم زيادة العدد إلى 50 سيارة خلال العام المالى الحالى.

وأوضح أنه نظرًا للزيادة فى التعداد السكانى مع زيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية اضافة الى تكدس المواطنين راغبى التقدم للخدمات فقد استدعى ذلك ضرورة توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد فى مناطق التجمعات السكنية التى لاتتوفر بها مراكز تكنولوجية ، ولتخفيف الضغط على المراكز القائمة ، والتخفيف على المواطنين خاصة مع جائحة كوفيد 19، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشغيل كل مدينة وحي.

وتابع "شعراوى " في تصريحات صحفية اليوم الأحد ان مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث نظم المعلومات المؤمنة والسريعة ، لافتاً إلى أن فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات التى تقوم بها المحليات الى مقر إقامة المواطنين فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسي وذلك لسرعة انجاز الخدمات بسهولة وكفاءة بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير .

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة وضع جدول زمنى لأماكن عمل السيارات التكنولوجية فى مدن وأحياء المحافظات ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات مشيرًا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الخدمية مع وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

واستطرد وزير التنمية المحلية ان الوزارة حريصة على رفع كفاءة العنصر البشرى وتدريب جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة العاملة على منظومة خدمة المحليات موضحاً أنه تم تدريب أكثر من 20 ألف عامل وذلك فى إطار تحديث العمل الإدارى ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة وتقديم الخدمات للمواطنين فى إطار من الشفافية والنزاهة .

وشهدت ورشة العمل كلمات وشرح لعدد من قيادتي وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومديري مشروعات الخدمات التكنولوجية المتنقلة ومهندسي الدعم الفني المعنيين بالمشروع، كما تم الرد علي كافة استفسارات المشاركين في الورشة من ممثلي المحافظات بالإضافة إلى وجود تفاعل بين نواب المحافظين والمعنيين بالمشروع والكوادر البشرية المنفذة والتي تم اختيارها للعمل في هذه السيارات .