سموحة يصدر بياناً رسمياً بشأن هانى حتحوت

ويرصد دوت الخليج بيان نادي سموحة:

وجاء بيان سموحة كالأتي:

السادة وسائل الإعلام الكرام وجماهير الرياضة المصرية وأعضاء نادي سموحة الكرام

شاهد الجمهور المصرى أمس مهزلة إعلامية لا تتوافق مع أبسط قواعد المهنية والأكواد الإعلامية وتمثلت فى تنصيب هانى حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد نفسه قاضيا وجلادا ضد ضيفه المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وبدلا من القيام بدوره المهنى المتمثل فى كشف الحقائق للرأى العام، سعى جاهدا في تشويه صورة رمز من رموز نادى سموحة خدم ناديه على مدار سنوات طويلة محققا العديد من الانجازات، لخدمة أطراف أخرى، وهو ما ظهر جليا من خلال الأسئلة الموجهة له والتى لا تهدف إلي شىء سوى التشويه والإساءة والتقليل مما تحقق من إنجازات على مدار سنوات طويلة.

وعليه فإن مجلس إدارة نادى سموحة يدعم ويساند بقوة موقف رئيس النادى فى الانسحاب وعدم الاستمرار فى المسرحية الهزلية القائمة على التشويه وقلب الحقائق أمام الرأي العام.

وإزاء ما حدث فإن مجلس الادارة يعتبر هذا البيان بمثابة شكوى مقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين والنائب المحترم محمد أبو العينين، مالك قناة صدى البلد، ولكل قادة الإعلام المرئى والمكتوب للحكم بمهنية على ما حدث من هانى حتحوت ضد رئيس نادى سموحة، مُستندا في ذلك إلى مجموعة من الحقائق والوقائع:

أولاً

أولا: تم توجيه الدعوة الى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بصفته رئيسا للنادى وليس مرشحا لانتخابات سموحة المقبلة، وكانت الدعوة من فريق الإعداد للحديث عن موقف فريق سموحة الكروى واستعداداته، ولم يكن يوجد ما يمنع الحديث والنقاش عن أى أمور تتعلق بالنادى، ولكن بصفة فرج عامر رئيسا للنادى وفقا للدعوة التى تلقاها، ولا يليق مهنيا أن يتفاجأ الضيف بأنه جاء بصفته مرشحا للرئاسة، خاصة أنه حتى الآن لم تعتمد اللجنة الأولمبية القوائم النهائية، وبالتالي لا يجوز الحديث قبل اعتماد القوائم النهائية.

ثانياً

ثانيا: فوجئ رئيس نادى سموحة وباعتراف من مقدم البرنامج على الهواء بأن هناك 14 سؤالا من أحد الأشخاص وهو ما يخل تماما بمبادئ المهنية ويجعل الأسئلة موجهة وليست منطقية، والتساؤل: منذ متى يقبل مذيع أو معد برنامج أن يكون دوره مجرد أداة وبوق ينطق بما يُملى عليه من أسئلة موجهة من شخص.

ثالثاً

ثالثا: إعلان مقدم البرنامج استضافته أحد الأشخاص ممن لم تحسم حتى الآن اللجنة الأولمبية موقفه من الترشح من عدمه، وما به من مصادرة لحقوق 6 مرشحين محتملين آخرين للرئاسة، وجعل مقدم البرنامج من نفسه وصيًا على سموحة بتحديد من تنحصر بينهم المنافسة على الانتخابات، بما يعنى المصادرة لحق عضو الجمعية العمومية فى اختيار من يراه الأنسب لقيادة النادى.

رابع : وضح إصرار مقدم البرنامج على تشويه صورة رئيس النادى بالترويج لأكذوبة بأن سموحة مديون بـ2 مليار جنيه، وهى محاولة لقلب الحقائق، ففى الوقت الذي يحتفل فيه أعضاء نادي سموحة بقرار مجلس الوزراء بتسوية الخلاف بين سموحة والإصلاح الزراعى، بناء على مكالمة هاتفية من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لرئيس نادى سموحة، وإغلاق ملف استمر لأكثر من 75 عاما، وتصدت له الإدارة الحالية ونجحت فى حل الأزمة فى إنجاز تاريخى، يروج مقدم البرنامج لمعلومات مغلوطة دون المامه بالبعد التاريخى للأزمة مما يؤكد على وجود شبهة تربص.

وختاما يؤكد مجلس إدارة نادي سموحة الدعم الكامل للمهندس فرج رئيس النادى فى الانسحاب من البرنامج الهادف إلى تشويه صورة النادي قبل مجلس إدارته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.