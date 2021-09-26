/652037/وكيل-تعليم-الشيوخ-تكشف لتحيا-مصر-أجندة-اللجنة-المرتقبة-طرحها-بدور-الانعقاد-الثاني

تحدثت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن عودة دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ يوم 5 اكتوبر المقبل، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان المواطنين متطلعين الى تشريعات هامة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

ولفتت مصطفى في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إلى أن طول مدة دور الانعقاد الثاني ستكون كفيلة بتناول الكثير من الموضوعات الهامة التى تهم المواطن، خاصة أن لجنة التعليم والبحث العلمي من اللجان الهامة والحيوية التي تتميز بزخم تشريعي.

وكيل تعليم الشيوخ تكشف لتحيا مصر أجندة اللجنة المرتقب طرحها بدور الانعقاد الثاني

واكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ النائبة راندا مصطفي فى تصريحاتها ان قطاع التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات ستكون على أولويات اللجنة فى المرحلة المقبلة مشيرة الى ان اهم موضوعات الاجنده البرلمانيه الجديده والتي سيتم طرحها للمناقشه في الدوره البرلمانيه الجديده للجنه التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، هي دعم مهارات التعليم الفني والتوسع في الكليات التكنولوجيه، ومراجعه ماتم في تطوير التعليم الطبي الذي بدأ في ٢٠١٩.

واشارت مصطفي الى ان الاجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ وخاصة لجنة التعليم بالمجلس سيكون هناك طرح لمعايير اختيار القيادات الجامعيه سواء الحكوميه او الاهليه و تطوير البيئه التعليميه للتعليم ماقبل الجامعي وتطوير مهارات المعلم جنبا الي جنب مع تطوير المناهج و شبكه الانترنيت ودورها في تطوير التعليم و معايير الدمج في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصه و دور طلاب الجامعات في محو الاميه كخدمه مجتمعيه وكذلك الامتحان الموجد لخريجي الكليات الطبيه.