/652038/أوباميانج-وهاري-كين-أساسيان-في-التشكيل-الرسمي-لديربي-لندن-بين-توتنهام-وأرسنال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل نادي أرسنال:

في حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياس، بن وايت، جابرييل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكل، ساكا

خط الهجوم: أوديجارد، سميث روي، أوباميانج.

تشكيل توتنهام أمام ارسنال:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا، أريك داير، سانشيز، ريجولين

خط الوسط: هويبيرج، ديلي آلي، نوديمبيلي

خط الهجوم: لوكاس مورا، هيونج مين سون، هاري كين.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل توتنهام هوتسبيرج المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، في حين يقع أرسنال في المرز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

محمد النني

وكان محمد النني قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي،مما ادي لغيابة لأكثر من ثلاثة أسابيع عن خوض المباريات مع الفريق.

ونشر النني، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من مران آرسنال، وعلق عليها قائلًا: "سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة".

وأختتم: "سنستمر في العمل الجاد كل يوم".

وشارك النني هذا الموسم في مباراتين فقط مع الجانرز، قبل أن يتعرض للإصابة.

الجدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط بعد 5 جولات، حيث فاز مرتين وخسر 3 مباريات.

ويستعد آرسنال حاليا لمواجهة غريمه وضيفه توتنهام، على ملعب الإمارات، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

من ناحية أخرى، خطف أرسنال فوزا مستحقاً من أنياب مضيفه فريق بيرنلي، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022.

وحقق أرسنال فوزه الثاني فى المسابقة المحلية على التوالي، بعد 3 هزائم متتالية ، حيث تغلب فى الجولة الماضية على نورويتش سيتي بهدف الجابوني بييرإيمريك أوباميانج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن