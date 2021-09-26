النائب أيمن محسب: العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج من أولوياتى بدور الانعقاد الثانى«فيديو»

/652039/النائب-أيمن-محسب-العمالة-غير-المنتظمة-والمصريين-بالخارج-من-أولوياتى-بدور-الانعقاد-الثانىفيديو

أكد النائب أيمن محسب، عضومجلس النواب، أن قانوني العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والإيجار القديم على رأس إجندته التشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من خلال توفير معاش مناسب.

المصريين بالخارج

وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، على إهتمامة بمحور المصريين بالخارج، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن المصريين بالخارج،يكفل الحماية للمواطن فى الخاج مقارنة بحقوقه فى الداخل داخل، فضلا عن عدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع.

الآثار المصرية

وأشار أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى المحور الثالث، وهو أهمية تسجيل الاثار المصرية بالخارج، موضحا أن هناك عدد من الدول مثل امريكا والصين أصبحت تنتج آثار مصرية منها ابو الهول، وذلك بسبب عدم وجود ملكية فكرية حقيقية عالمية.

وثمن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقومك بها الرئيس السيسي، من خلال رفع سقف طموح المصريين عاليا، مؤكدا أن مجلس النواب اصبح يلهث للشعب المصري لتحقيقة أمالة وطموحاته، لافتا إلى المشروعات التنموية القومية إضافة إلى مشروعات الاسكان والبناء التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.