/652039/النائب-أيمن-محسب-العمالة-غير-المنتظمة-والمصريين-بالخارج-من-أولوياتى-بدور-الانعقاد-الثانىفيديو
أكد النائب أيمن محسب، عضومجلس النواب، أن قانوني العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والإيجار القديم على رأس إجندته التشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من خلال توفير معاش مناسب.
المصريين بالخارج
وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، على إهتمامة بمحور المصريين بالخارج، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن المصريين بالخارج،يكفل الحماية للمواطن فى الخاج مقارنة بحقوقه فى الداخل داخل، فضلا عن عدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع.
الآثار المصرية
وأشار أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى المحور الثالث، وهو أهمية تسجيل الاثار المصرية بالخارج، موضحا أن هناك عدد من الدول مثل امريكا والصين أصبحت تنتج آثار مصرية منها ابو الهول، وذلك بسبب عدم وجود ملكية فكرية حقيقية عالمية.
وثمن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقومك بها الرئيس السيسي، من خلال رفع سقف طموح المصريين عاليا، مؤكدا أن مجلس النواب اصبح يلهث للشعب المصري لتحقيقة أمالة وطموحاته، لافتا إلى المشروعات التنموية القومية إضافة إلى مشروعات الاسكان والبناء التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أيمن محسب: العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج من أولوياتى بدور الانعقاد الثانى«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.