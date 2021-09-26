نواب الشيوخ لـ دوت الخليج: نستهدف نجاح أكبر بدور الانعقاد الثانى ..وحققنا اندماج مختلف ..ودور الشيوخ الثانى سيكون دسم «فيديو»

/652040/نواب-الشيوخ-لـ-تحيا-مصر-نستهدف-نجاح-أكبر-بدور-الانعقاد-الثانى-وحققنا-اندماج-مختلف-ودور-الشيوخ-الثانى-سيكون-دسم-فيديو

صرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لموقع دوت الخليج، عن إجندتهم التشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مشيدين بأداء المجلس خلال دور الإنعقاد الأول وما يحتويه من قامات علمية وعملية كبيرة فى كافة التخصصات.

دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأداء المجلس خلال دور الإنعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مؤكدا أن دور الإنعقاد خرج بصورة مشرفة غيرت فكرة المواطن المصري عن مجلس الشيوخ.

دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

وأشار النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الشيوخ يقدم دراسة كافية لمشروعات القوانين ويمتلك خبرات كافية فى جميع المجالات، إضافة إلى أن المجلس يتسم بالمناقشات العقلانية من خلال الدراسات المستفيضة وابداء الملاحظات بشأنها.

وأضاف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يساعد مجلس النواب فى دوره الأساسي التشريعي، مؤكدا نسعي لتحقيق نجاح أكبر خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، موضحا” أن هناك منتخبين و100معينين قامت علمية وعملية كبيرة لديهم خبرات كبيرة.

النائب محمود القط لـ دوت الخليج: رصدنا التصويت الإلكترونى بانتخابات روسيا ..ودور الشيوخ الثانى سيكون دسم «فيديو»

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كواليس زيارة وفد مجلس الشيوخ لمراقبة الانتخابات التشريعية الروسية، مؤكدا أنها كانت موفقة وتجربة مختلفة من خلال متابعة التصويت الالكتروني وتنظيم الانتخابات والعملية الانتخابية، مضيفا” أن الوفد عقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمعية الفدرالية الروسية، ومجلس الشيوخ والنواب الجنوب افريقي.

ولفت النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المجالس النظيرة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يعد بنكا للافكار وهيئة استشارية للشعب المصري كله، موضحا بأن الشارع المصرى شهد مناقشات موسعة حول قانون الاحوال الشخصية والايجار القديم ونتمنى أن نعمل على إنجازهم خلال الفترة المقبلة وعمل حوار مجتمعي.

قانون الاحوال الشخصية

وأوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن الأجندة التشريعية للمجلس ستعلن مع بداية دور الانعقاد، وان المجلس يعمل على تعزيز وترسيخ دعائم الدايمقراطية، مشيرا إلى اننا بفترة انتقالية ستشهد انطلاقة كبيرة من خلال مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس أو الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني .