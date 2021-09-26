خالد الصاوي: «أنا راجل مسخرة ومبحبش نحشر الأخلاق في الفن»

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أُقيمت ندوة الفنان خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، بحضور عدد من الفنانين بينهم إلهام شاهين وسلوى خطاب.

دوت الخليج يرصد طبيعة الأدوار التي يحب أن يجسدها الفنان خالد الصاوي.

خالد الصاوي يبرز أهمية ممارسة مهنة المحاماة في حياته

وعن ممارسة مهنة المحاماة، أشار خالد الصاوي إلى أنها كان خطوة هامة في حياته، لافتًا إلى أن من ضمن أساب المهنة هو والده. حيث أكد على أن والده هو قدوته، موضحًا أن المحاماة كان لها علاقة بالفكر السياسي، قائلًا: "لأني وأنا صغير حضرت فترة بين النكسة ونصر أكتوبر، والفترة دي في دمي، وكانت أول مرة ابويا يعيط وقتها". وتابع قائلًا: "قلت لوالدي ليه الروب الاسود فكان بيقولي لما يتلبس الروب بتكون اخدت دور جديد، وأن واجبه الدفاع وإن القاضي لازم يرتدي الوشاح ويقوم بدوره أيضًا، وبدأت بعد كده اطبق تجسيد الشخصيات، ولما عملت دور طبيب أو ظابط وجدت تقدير جامد جدًا".

خالد الصاوي يفضل تجسيد الأدوار التي تتسم بالجنون

وأضاف: "أول ما بدأت اعمل مشهد في التمثيل كانوا بيشوفوني يا ظابط يا وكيل نيابة، بس حاولت اغير وجهة النظر دي، وقعدت فترة مش بعمله خالص ولما كبرت بدأوا يدوني دور عميد، بس أنا راجل مسخرة وبحب الادوار المجنونة، ومبحبش نحشر الاخلاق في الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نخبة من الفنانين

وكرمت إدارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.