استقبال 4400 «متبرع» بمراكز تجميع البلازما..والصحة توضح الشروط الواجب توافرها للتبرع

/652045/استقبال-4400-متبرع-بمراكز-تجميع-البلازماوالصحة-توضح-الشروط-الواجب-توافرها-للتبرع

أكدت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، أن عدد المتبرعين بمركز تجميع البلازما قد وصل لـ 4400 متبرع، وذلك فى سياق مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

استقبال 4400 «متبرع» بمراكز تجميع البلازما

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، قد انطلق فى 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

ووفقًا لما أشار إليه مساعد وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، فإن الأهداف التى يسعى المشرع إلى تحقيقها هو الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق.

كيفية التبرع ببلازما الدم

هذا ودعا الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، المواطنين خاصة فئة الشباب ضرورة التوجه للتبرع بالبلازما، وذلك لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

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كما أوضح مساعد وزير الصحة، الدكتور خالد مجاهد، الطريقة التى يمكن من خلالها استقبال المتبرعين، حيث أشار إلى أن ذلك يحدث فى 6 مراكز خاصة لتجميع البلازما وتكون موزعة على 5 محافظات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن التبرع الدائم بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.