/652047/حنان-مطاوع-تتسلم-جائزة-سينما-الأمل--بمهرجان-الإسكندرية-السينمائي

حصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي اُفتتح أمس السبت.

دوت الخليج يرصد لقطات من تكريم الفنانة حنان مطاوع بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

إلهام شاهين تسلم جائزة سينما الأمل لحنان مطاوع

سلمت الفنانة إلهام شاهين جوائز سينما الأمل للفنانة حنان مطاوع، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وأعرب حنان مطاوع عن سعادتها قائلة: "أنا عاجزة عن الشكر وبشكر مهرجان اسكندرية والمهرجان له واقع خاص فى قلبي، كنت لجنة تحكيم وانا لسة عروسة والهام شاهين على المستوى الانساني من أجدع خلق الله بطلة وفنانة كبيره ومحبة للفن والفنانين وعندها شغف دائما انها تطور من امكانيتها الكبيره جدًا".

حنان مطاوع تشارك في تسليم جوائز سينما الأمل

وتشارك النجمة حنان مطاوع اليوم الأحد، فى تسليم جوائز سينما الأمل التى تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتى تقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نخبة من الفنانين

وكرمت إدارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.

حنان مطاوع تبدأ التحضير لجزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

من ناحية أخرى، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.