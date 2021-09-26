محافظ الشرقية: الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين معيشتهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمركز منيا القمح، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وبدأ محافظ الشرقية زيارته، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، بتفقد منطقة كوبرى أبو طبل والذى يُعد محوراً مرورياً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزى مشتول السوق وبلبيس، لبحث إمكانية تنفيذ مقترح توسعة الكوبرى والطريق لاستيعاب الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام بالمنطقة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه بالتعاون مع مديرية الطرق، تم الانتهاء من وضع الدراسة اللازمة لتوسعة الكوبرى والطريق وذلك من خلال إنشاء كوبريين على مصرفى القليوبى وأبو الأخضر بتكلفة 22 مليون جنيه وتغطية جزء من ترعة المدير بطول 500 متر بنظام قطاع خرسانى مغطى بتكلفة 12 مليون جنيه، وكذلك إجراء أعمال رصف فوق التغطية لنفس المسافة بتكلفة 3.5 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية 37.5 مليون جنيه، وذلك لفك الاختناقات المرورية بمنطقة كوبرى أبو طبل بمنيا القمح.

وفى سياق متصل، قام المحافظ بجولة مفاجئة بشوارع مدينة فاقوس، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع الدروس وبورسعيد والمنيسى، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش الرصيف.