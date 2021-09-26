افصل واسمع.. نشرة المرور: طرق جديدة لتخفيف الأحجام عن الدائرى و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الأحد، ومع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى شارع ألبرت الأول للمتجه إلى ميدان على بن أبى طالب، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية بتقطاعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ناصحا بسلوك شارع أحمد ماهر.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المنيب والأوتوستراد والمرج، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، ناصحا بعدم تغيير أى مسارات.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارعى مراد والجامعة وخاصة للقادم من الدقى، ناصحا بسلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى مطلع كوبرى الحدائق، للقادم من الفنجرى وسكة الوايلى ومتجه إلى مناطق الزاوية الحمرا، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بسلوك الطرق الجديدة للتخفيف من الأحجام المرورية على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، للخارج من القاهرة ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، وهى سلوك محور الفريق العصار ونخرج منه إلى محور روض الفرج، ناصحا كذلك بسلوك محور عدلى منصور للخارج من مناطق النزهة وجوزيف تيتو ومتجه لمناطق مسطرد والمطرية ومدينة القاهرة الجديدة، ناصحا بسلوك محور جيهان السادات.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو وكوبرى عباس، للخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة، أما القادم من الجيزة ومتجه إلى القاهرة فإن جيمع الكبارى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.