محافظ بنى سويف: معارض أهلا مدارس تضم كافة احتياجات الأسرة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عن سعادته بافتتاح معارض "أهلا مدارس" التى تضم كافة احتياجات الأسرة من المستلزمات الدراسية والتعليمية، مشيدًا بجودة المعروضات، خاصة وأنها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 30 %، وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الأحد، معارض "أهلاً مدارس" والتى أقامتها الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسى الجديد، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع فى إقامة المعارض.

وتمت إقامة معرضين فى مدينة بنى سويف وآخر بشرق النيل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ولتخفيف الزحام والتكدس.

وأكد أهمية التوسع فى تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين، بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.

وتحدث المحافظ، مع المترددين على المعارض لمعرفة رأيهم فى المنتجات المقدمة، والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، مشددًا على التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل، فضلا عن أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس فى ظل الإقبال المتوقع على المعرض، لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف الدكتور عمرو شحاتة، إن المديرية تقدم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع فى هذه المعارض التى توفر احتياجات الأسرة من السلع والأدوات المدرسية، سواء التى توفرها بالمجان أو بأسعار مخفضة للجمهور، فى ظل الجهود التنموية التى تنفذها الدولة فى شتى القطاعات الخدمية والحيوية.