مدبولى: سنعمل إنجاح المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والثقافة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمناً التعاون القائم بين مصر ومنظمة "الإيسيسكو"، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمى، والابتكار، ونشر المعرفة فى دول العالم الإسلامى.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزاً لدورها الأفريقى والاسلامى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامى والشرق الأوسط. كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التى سوف تستضيفها مصر، وهى الاستضافة التى تجسد محورية الدور المصرى فى منظمة التعاون الإسلامى.

واستعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو فى تسجيل مواقع التراث فى دول العالم الإسلامى، مؤكداً أن المنظمة تطبق فى هذا المجال نفس المعايير والنسق التى تطبقها اليونسكو.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث تم توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين فى 54 دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.