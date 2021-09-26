نشرة حوادث دوت الخليج: «مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية والعثورعلى جثة ربه منزل في عين شمس»

/652049/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-مصرع-شخص-خلال-مشاجرة-بين-عائلتين-بالحوامدية-والعثورعلى-جثة-ربه-منزل-في-عين-شمس

شهدت محافظات المحروسة، اليوم الأحد، عددًا من الجرائم، الذى هزت الرأى العام، رصدها قسم حوادث بموقع دوت الخليج، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين وضبط طرفي المشاجرة بالحوامدية والعثور على جثة ربه منزل في عين شمس وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة في سوهاج».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم اليوم الأحد

مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين وضبط طرفي المشاجرة بالحوامدية

شبت مشاجرة بين عددا من الأشخاص من عائلتين بمنطقة الحوامدية في الجيزة، بسبب مشاكل قديمة بينهم، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أنها نشبت بين أفراد من عائلتين وتبادلوا الاعتداء، بسبب خلافات بينهم.

مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته خلال التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة ربه منزل في عين شمس

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربه منزل مشنوقة في ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر المشلاوي إخطارا يفيد بالعثور على ربه منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبالانتقال والفحص رجال الأمن لمكان الحادث أتضح العثور على جثة ربه منزل، تدعي «هناء ع. م» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص أتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما أتضح وجود إصابات حول الرقبة، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات عائلية، وبعد تقنين كافة الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الزوج.

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الجريمةوملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها.

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة في سوهاج

إصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم، نتيجة نشوب مشاجرة بين طرفين، للخلافات القائمة فيما بينهم على لعب الأطفال، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أنها بين كل من :«أبو زيد.س. ع. ا» 53 عامًا ، عامل «أحمد. ج. ا»، 38 عامًا، عامل، طرف أول، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وطرف ثانٍ كل من: «أبوالسعود. ي. ا»، 38 عامًا، عامل، و«هاني. ا. ع. س» 38 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم»، «وعوض. ا. ع. س» 32 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

و«عثمان. ا. ع س» 27 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و«بهاء. ا.ع. س»، 25 عامًا، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.