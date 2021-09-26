/652050/لأسباب-مالية-غلق-السفارة-الإثيوبية-بالقاهرة

أكدت أثيوبيا فى منشور لها على أنه من المقرر تعليق أعمال سفارتها فى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

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ووفقًا لما أشار إليه السفير الإثيوبي بالقاهرة، فإن الغلق سيبدأ فى مستهل شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا:” غلق السفارة لأسباب تتعلق بتخفيف الأعباء المالية.

غلق السفارة الإثيوبية فى القاهرة

هذا وتنوى إثيوبيا فى الوقت الحالي وفقًا لما تم الإعلان عنه، بأن يتولى مفوض السفارة إدارة الأعمال ورعاية المصالح الإثيوبية.

بسبب الأزمة المالية.. غلق السفارة الإثيوبية بالقاهرة

وأكد السفير الأثيوبي، أن قرار غلق السفارة ليس نتيجة تأزم المفاوضات بين مصر وأثيوبيا، بل لأسباب مالية تتعلق بتخفيف الأعباء المالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

تجدر الإشارة إلى ان أثيوبيا تواجه فى الوقت الحالي تأزم اقتصادي، حيث تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير، أى بإجمالي 6 فى المائة عام 2020 إلى 2 فى المائة فقط عام 2021.

ووفقًا لتحليلات اقتصادية فإن تلك النسبة الخاصة بتراجع النمو الاقتصادي ستستمر لفترة، وهذا وفقًا لما أشار إليه صندوق النقد الدولى فى تقريره.

ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة، في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 دولة بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية.

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وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، يوليو الماضي، أنها أرسلت إلى جميع المواقع الدبلوماسية الخارجية لإثيوبيا، حول حاجتها إلى إعادة الهيكلة المؤسسية بسبب جائحة كورونا، وما مثلته من أزمة اقتصادية للبلاد.