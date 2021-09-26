أول تعليق من كارلوس كيروش بعد إعلان قائمة منتخب مصر«صور»

/652051/أول-تعليق-من-كارلوس-كيروش-بعد-إعلان-قائمة-منتخب-مصرصور

علق البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، على قائمة المنتخب لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، وكذلك مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ونشر البرتغالي كيروش قائمة المنتخب الوطنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعلق عليها قائلا: "بداية الطريق فى رحلتنا نحو كأس العالم 2022، حان الوقت للالتزام الكامل من طاقم العمل واللاعبين، العمل واللعب من أجل مشجعينا وأحلام المصريين، أتمنى الأفضل". وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش). وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة. تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

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