/652052/أتبرع-بـ-5-مليون-دولار-وهنردهم-تاني-جماهير-الإسماعيلي-تطلب-من-محمد-صلاح-دعم-مالي-لعبور-الأزمة-الحالية

طالب عدد من رواد السوشيال ميديا، التابعين للنادي الإسماعيلي، من محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول بالتبرع للنادي من أجل العبور من الأزمة المالية الطاحنة خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ونشرت إحدى صفحات النادي الإسماعيلي، منشور خاص يطلبوا من خلالة الدعم المالي بمبلغ 5 مليون دولار فقط للنادي الإسماعيلي، مع ضرورة عودة المبلغ من جديد للاعب المصري.

وتفاعلت جماهير الإسماعيلي مع هذا المنشور، وطالب منهم أن يتبرع النجم المصري بمليون دولار فقط وليس 5، ورد الآخر، بأن النادي الإسماعيلي له حق الدعم من محمد صلاح لأنه أعلن من قبل تشجعة للنادي الإسماعيلي.

وترى الجماهير أنه لا من وجود الدعم المالي والوقوف مع النادي من جانب المحبين، وليس فقط الإعلان عن الإنتماء الخاص بهم للنادي، ولا يتم الوقوف بجوار النادي خلال الأزمة الحالية.

ويعاني النادي الإسماعيلي حالياً من أزمة مالية كبيرة للغاية، ولا تستطيع الإدارة التعاقد مع الصفقات الجديدة التي طلبها طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق.

وكان إيهاب جلال مدرب الفريق السابق، كان قد رحل بسبب هذا الأمر، وعدم وجود دعم مالي ومعنوي من جانب إدارة الفريق برئاسة إبراهيم عثمان.

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

جماهير الإسماعيلي تطلب الدعم من محمد صلاح

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".