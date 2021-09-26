«يزعم قدرته على علاج المرضى بدون أطباء»..القبض على عاطل في الغربية

/652053/يزعم-قدرته-على-علاج-المرضى-بدون-أطباءالقبض-على عاطل-في-الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف غموض تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل يزعم قدرته على علاج المرضى بدون أطباء في الغربية

يزعم قدرته على علاج المرضى

ويعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على «مقص طبى جيفت - هاتف محمول» بفحصه أتضح وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين فى تلقى العلاج ، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه» ، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين ، بقصد تحقيق مكاسب مادية ، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، مما أسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وأتضح أنه «بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية».

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في أعمال تجارة المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط 235 تذكرة شابو و71 قطعة حشيش و3 لمبه للتعاطي وسلاح أبيض وعدد من أدوات التعاطي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المنشأة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور وبعرض المعلومات اللازمة على اللواء محمد زين قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية ورجال وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وضبط أفراد التشكيل متلبسين بالحرز والحيازة.

النيابة العامة

بعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة وإستئذان النيابة العامة تم عمل عدة أكمنه ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن القبض على «محمد ر م »وشهرته «الدحلب» عامل والسابق اتهامه فـي عدد « 13 »قضية مخدرات و سرقة و سلاح و سرقة باب محول كهرباء و سلاح أبيض أخرهم قضية « مخدرات » «كريم ر م س»وشهرته «كرم» عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فـي قضيتى « تبديد» «وأحمد م م ع» عامل «ورجب م ش ه» عامل يقيمون بندر المنشاة «ومحمد ر ش ا» عامل ويقيم الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.