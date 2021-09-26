نواب البرلمان لـ دوت الخليج: نقل الجثامين من الخارج والإيجار القديم والعمالة غير المنتظمة على رأس اولوياتنا التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني

/652054/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر--نقل-الجثامين-من-الخارج-والإيجار-القديم-والعمالة-غير-المنتظمة-على-رأس-اولوياتنا-التشريعية-خلال-دور-الانعقاد-الثاني

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، لموقع دوت الخليج، عن تطلعهم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي أثارت جدلا فى الشارع المصري خلال الأيام القليله الماضية، منها قانون اللإيجار القديم ن والمصريين بالخارج، وتسجيل الآثار المصرية، إضافة إلى قانون العمالة الغير منتظمة ،وذلك خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

النائب أيمن محسب: العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج من أولوياتى بدور الانعقاد الثانى

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قانوني العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والإيجار القديم على رأس إجندته التشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من خلال توفير معاش مناسب.

المصريين بالخارج

وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، على إهتمامة بمحور المصريين بالخارج، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن المصريين بالخارج،يكفل الحماية للمواطن فى الخاج مقارنة بحقوقه فى الداخل داخل، فضلا عن عدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع.

الآثار المصرية

وأشار أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى المحور الثالث، وهو أهمية تسجيل الاثار المصرية بالخارج، موضحا أن هناك عدد من الدول مثل امريكا والصين أصبحت تنتج آثار مصرية منها ابو الهول، وذلك بسبب عدم وجود ملكية فكرية حقيقية عالمية.

وثمن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقومك بها الرئيس السيسي، من خلال رفع سقف طموح المصريين عاليا، مؤكدا أن مجلس النواب اصبح يلهث للشعب المصري لتحقيقة أمالة وطموحاته، لافتا إلى المشروعات التنموية القومية إضافة إلى مشروعات الاسكان والبناء التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

غادة عجمى لـ دوت الخليج: سأظل أنادى بقانون نقل الجثامين من الخارج ..ولابد من حسم الإيجار القديم

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن قانون نقل الجثامين من الخارج والإيجار القديم، من أهم القضايا والموضوعات التي توجد على رأس أولوياتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني،لافتا إلى ان نقل الجثامين من الخارج من حقوق المواطنين، فضلا عن أن القانون لا يكلف الدولة أي نفقات.

نقل الجثامين بالخارج

وشددت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، على أنها ستفتح قانون الجثامين بالخارج خلال دور الانعقاد القادم سواء بالدراسة أو التأمين الصحي والاجتماعي، إضافة إلى مشاركتهم من خلال خبراتهم الفنية.

دور الإنعقاد الثاني بمجلس النواب

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".