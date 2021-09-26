/652055/برلماني-يكشف-عن-أجندة-رياضة-الشيوخ-بدور-الانعقاد-القادم

تحدث النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، عن اجندته التشريعية لدور الانعقاد القادم، موضحا أنه وبصفته نائب بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فإن الاهتمام سيكون منصب على إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه القطاع الرياضي في مصر.

الاجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم ولفت البلشي في تصريح خاصة لموقع دوت الخليج، الاخباري ان قطاع الرياضة شهد اهتمام كبير الآونة الاخيرة في عهد الرئيس السيسي نظرا لاهميته ودوره الكبير في تكوين ثقافة منوعة للشباب. وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته أنه سيتم العمل على بحث المشاكل للوصول لحلول جذرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. واكد البرلماني أحمد البلشي بأنه سيتم النظر إلى ملف احتساب درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب المدارس وكيفية حسابه. وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك مناقشات من اجل تعديل قانون الرياضة قانون الهيئات الشبابية.

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