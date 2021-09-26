/652056/رئيس-الوزراء-لمدير-منظمة-العالم-الإسلامي-نتطلع-لتعزيز-أفق-التعاون

مدبولي: الحكومة ستعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة لإنجاح المؤتمر العام للمنظمة فى ديسمبر المقبل التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: مصر تتطلع لتعزيز أفق التعاون

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمناً التعاون القائم بين مصر ومنظمة "الإيسيسكو"، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمي، والابتكار، ونشر المعرفة في دول العالم الإسلامي.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزاً لدورها الأفريقي والاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

الوزراء: الحكومة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم

كما أكد مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامي والشرق الأوسط. كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التى سوف تستضيفها مصر، وهى الاستضافة التى تجسد محورية الدور المصرى فى منظمة التعاون الإسلامى.

كذلك فقد استعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو فى تسجيل مواقع التراث فى دول العالم الإسلامى، مؤكداً أن المنظمة تطبق فى هذا المجال نفس المعايير والنسق التى تطبقها اليونسكو.

فى ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث تم توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين فى ٥٤ دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.