/652057/ابنة-أحمد-راتب-تروي-مآسيه--ميعرفوش-أن-مناخيرك-اتكسرت-في-مشهد

كشفت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن الصعوبات التي واجهها والدها وأثرت عليه بسبب مهنته كممثل، مؤكده أن مجال الفن والعمل ليس لهوًا أو للشهرة فقط كما يعتقد البعض.

دوت الخليج يرصد الصعوبات التي واجهت الفنان أحمد راتب في مجال التمثيل.

مأسي أحمد راتب في مجال الفن

كتبت لمياء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تصدق يا بابا ان لحد دلوقتي في ناس فاكرة ان شغلك كان سهل، انه كان هزار و لعب و شهرة بس.. ميعرفوش إننا كان ممكن نقعد يومين منشوفكش من غير ما تكون مسافر لأنك كنت بتصور ١٨ ساعة متواصلة، ميعرفوش انك كنت بتقف على المسرح و درجة حرارتك ٤٠".

وتابعت: "ميعروفش أنك كان ممكن تنام ربع ساعه ف كرافان ف التصوير لحد لما المشهد يجهز، أو تقعد تستنى ٣ ساعات عشان يظبطوا إضاءة مشهد هياخد ف تصويره ساعتين و هيظهر على الشاشة ٣ دقايق، ميعرفوش انك كنت بتلبس صوف ف أغسطس و بتنزل البحر في يناير".

أحمد راتب يتعرض لكسر بأنفه بسبب مشهد

وأضافت ابنة أحمد راتب: "ميعرفوش أن مناخيرك اتكسرت في تصوير مشهد و اثرت على حياتك كلها، ميعرفوش أنك كنت بتحترم المخرج و تسمع كلامه و تقول له يا أستاذ حتى لو أصغر منك بعشرين سنة، أنا فخورة قوي إني بنتك، أنا عمري ما هنسى تعبك و شقاك اللي كبرت عليهم، انا عمري ما هنسى انك كنت احن أب و إنسان ف الدنيا".

لمياء راتب تعبر عن حبها لوالدها

واختتمت لمياء حديثها قائلة: "ربنا أنعم عليك أنك تربي بناتك التلاتة و تجوزهم و تشوف ولادهم، و بعت لك حج بيته لحد عندك هدية من شركة السياحة لكل طاقم عمل مسلسل ام كلثوم، لو مكنتش ف الجنة بكل اللي فات دة، فا أنت ف الجنة بقلبك السليم الطيب.. بحبك قوي و هفضل ادعي لك لحد لما اجيلك".

وفاة أحمد راتب

رحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا، عام 2016 إثر إصابته بأزمة قلبية نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر.

وبحسب ما يحكي المقربون من الفنان الراحل فإنه أصيب ببعض الآلام في الصدر وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة كان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان" .

السيرة الفنية لأحمد راتب

شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.