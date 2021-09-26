/652058/الشوط-الأول-أرسنال-يضرب-توتنهام-بثلاثية-في-ديربي-لندن

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام أمام أرسنال ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.

ثم يضيف نادي أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق اوباميانج بعد تسديدة قوية علي يسارهوجو لوريس لم يتمكن من التصدي لها وتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدفين مقابل لاشئ.

وفي الدقيقة34 يعزز فريق أرسنال النتيجة ويضيف ساكا الهدف الثالث لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفية لصالح نادي ارسنال.

لينتهي شوط المباراة الاول بتفوق كبير لفريق أرسنال وإحرازة ثلاثية نظيفة في مرمي توتنهام.

وكان المدير الفني لفريق أرسنال مايكل أرتيتا قد بدا المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل فريق أرسنال

في حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياس، بن وايت، جابرييل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكل، ساكا

خط الهجوم: أوديجارد، سميث روي، أوباميانج.

تشكيل توتنهام أمام ارسنال :

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا، أريك داير، سانشيز، ريجولين

خط الوسط: هويبيرج، ديلي آلي، نوديمبيلي

خط الهجوم: لوكاس مورا، هيونج مين سون، هاري كين.

موقف الفريقين في الدوري

ودخل توتنهام هوتسبيرج المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، في حين يقع أرسنال في المرز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

وكان محمد النني قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي،مما ادي لغيابة لأكثر من ثلاثة أسابيع عن خوض المباريات مع الفريق.

ونشر النني، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من مران آرسنال، وعلق عليها قائلًا: "سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة".

وأختتم: "سنستمر في العمل الجاد كل يوم".

وشارك النني هذا الموسم في مباراتين فقط مع الجانرز، قبل أن يتعرض للإصابة.

الجدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط بعد 5 جولات، حيث فاز مرتين وخسر 3 مباريات