/652063/برشلونة-يخطف-ثلاث-نقاطة-ثمينة-من-ليفانتي-ويلامس-صدارة-الدوري

حقق نادي برشلونة فوزاً مهما علي فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما علي أرضية ملعب الكامب نو ضمن مواجهت الجولة السادسة من الليجا الإسبانية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وتمكن مهاجم فريق برشلونة ديباي من الحصول علي ركلة جزاء بعد مراوغة لمدافع فريق ليفانتي ثم يسددها بنفسة علي يمين الحرس.

لتصبح النتيجة تقدم برشلونة بدف مقابل لاشئ.

وفي الدقيقة14 تمكن لوك دي يونج من مضاعفة النتيجة وتسجيل أول أهدافة كع فريق برشلونة هذا الموسم وتسجيل الهدف الثاني لفريق برشلونة بعد تسديدة رائعة علي يسار حارس ليفانتي.

ثم اضاف اللاعب انسو فاتي هدف برشلونة الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة ويؤكد تفوق برشلونة وتغلبة علي ليفانتي بثلاثية نظيفة.

موقف برشلونة في الدوري

بهذة النتيجة رفع فريق برشلونة رصيدة إلي 12 نقطة محتلاً بها المركز الخامس بعد خوض 6 مباريات في الدوري الإسباني حتي الان.

وكان المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل برشلونة في المباراة:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إريك جارسيا

وسط الملعب: ديست، بوسكيتس، دي يونج، نيكو جونزاليس، جافي

الهجوم: ديباي، لوك دي يونج، كوتينيو.

تعادل برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا