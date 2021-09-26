نبأ وفاة ميادة الحناوي يذعر جمهورها ويثير الجدل..«تفاصيل»

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أثار نبأ وفاة الفنانة السورية ميادة الحناوي ذعر جمهورها، لتخرج نقابة الفنانين السوريين وتنفي شائعة وفاتها بأنها ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدة على سلامته وأنها بصحة جيدة.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنانة السورية ميادة الحناوي وإصابتها بالزهايمر.

نقابة الفنانين السوريين تنفي شائعة وفاة ميادة الحناوي

نفت نقابة الفنانين السوريين شائعة الوفاة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: "الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاتها وذلك بعد التواصل معها هاتفيًا والتأكد من أنها بخير".

ونوهت النقابة بأن أي خبر لم يصدر عن نقابة الفنانين فهو عار من الصحة.

ميادة الحناوي تكشف حقيقة إصابتها بمرض الزهايمر

كشفت الفنانة ميادة الحناوي، عن حقيقة تعرضها لأزمة صحية و إصابتها بمرض الزهايمر، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

قالت ميادة الحناوى ، إن أنه لا يوجد صحة لما تم تداوله من إصابتها بالزهايمر، متابعة قائلة: إن من يطلق هذه الإشاعات لا يعرفون الله.

أوضحت الفنانة ميادة الحناوى ، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع الإعلامى عمرو أديب ، أنها تقطن فى منزلها لمدة سنة ولم تخرج حتى الآن ،مضيفة أنها تتعرض للكثير من الإشاعات مثل إصابتها بالكورونا وأحيانا أمراض أخرى.

أضافت ميادة الحناوى، أنها الآن تقوم بتحضير بعض الأعمال الغنائية والإستعداد للحفلات الغنائية ، مضيفة قائلة: أنها اشتاقت للغناء وخاصة فى مصر التى تعتبرها بلدها الثانى التى كانت دعمها الأول فى مشوارها.

ميادة الحناوي تختفي عن الساحة بسبب أزمات عائلتها الصحية

وكشفت الفنانة ميادة الحناوي أسباب اختفائها في الفترة الأخيرة، قائلة: "الكورونا ووفاة أختي من فترة خلتني في ظروف صعبة شوية، بجانب إجراء أخي لعملية في القلب مؤخرًا"، مضيفة: "في فترة الكورونا مرينا بظروف كثيرة وربنا يزيل الغمة عن كل الناس".