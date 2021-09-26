عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية لتدريب الكوادر الطبية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية فى مصر، تقديراً للدور النبيل والجهد الدؤوب الذى قام به جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر، ومستجدات المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذى لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء فى مصر، فى إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.

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