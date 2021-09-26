التكريس ضرورة واحتياج.. عدد جديد من مجلة الكرازة

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وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى تحت عنوان "التكريس.. ضرورة واحتياج" أورد فيه قداسة البابا أن حياة التكريس هى إحدى مجالات الإيمان العامل وهذا من خلال صيغتين قدمهما لنا كلٌ من الرسولين بطرس وبولس، وهما: الصيغة المختصرة: الإيمان - المحبة (غل 6:5)، والصيغة المطولة: الإيمان- فضيلة - معرفة - تعفف - صبر - تقوى - مودة - أخوية - محبة (2بط1 : 5-7).
واستعرض قداسته سبع فعاليات شارك فيها بالإسكندرية والقاهرة الفترة الأخيرة، لها صلة بحياة التكريس، وهى: دورة تدريبية على مواجهة العنف ضد المرأة، مركز الابن الشاطر لعلاج المدمنين، مدرسة تيرانس، متفوقى الشهادت الإعدادية والثانوية العامة والفنية والدرجات الجامعية، الماجستير، الدكتوراه، مركز فيرينا للتمريض، بيوت الاغتراب، معاهد المشورة الأرثوذكسية.
أما عن المقالات، فجاءت بقلم عددٍ من أحبار الكنيسة، وهم:
الأنبا باخوميوس.. "دراسة فى سفر الخروج (1)".
الأنبا بنيامين.. "ربط المخدومين بالكنيسة".
الأنبا بساده.. "دراسة فى سفر التكوين.. سر الزواج".
الأنبا مارتيروس.. "وسم سمة".
هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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