جدة - نرمين السيد - صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأنه تم إزالة 705 عقارات من إجمالى 1.413 عقارًا من المقرر إخلاؤهم وهدمهم بعزبة أبوقرن فى حى مصر القديمة، مشيرة إلى أنه تم إخلاء 1.842 أسرة من أصل 4.758 أسرة سيتم إخلاؤهم.





وأضافت عبدالمنعم، خلال تفقدها اليوم الأحد لأعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية، أن الأعمال تجرى وسط فرحة الأهالى بنقلهم لمساكن جديدة بمشروع (معا) بحى السلام مؤثثة ومجهزة بالكامل، وجار تسكين باقى الأسر تباعا. وأشادت بجهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والحى المشاركة فى تأمين الأعمال، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبدء فى تنفيذ المشروع القومى والحضارى "تلال الفسطاط"، والذى يحمل فى طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا أثريا تراثيا عظيما. وتابعت :"نشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة"، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملفا شائكا ظل لعقود طويلة تعانى منه القاهرة وقاطنى هذه المناطق، حيث أن الآلاف من الأسر كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم المحيط بهم ما بين صخور ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم نقل مواطنى العشوائيات إلى مساكن آدمية من أجل توفير حياة كريمة لهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة القاهرة: إزالة 705 عقارات بمنطقة عزبة أبو قرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.