محافظ القاهرة يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - كرم خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، محمود محمد صبرى وفاطمة عمر الفائزين بفضية رفع الأثقال، وهانى محسن لاعب رفع الأثقال الفائز بالبرونزية ومنحهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير للجهد الكبير الذى بذلوه، كما منح النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية التى شهدت اللقاء درع المحافظة تكريمًا لدور اللجنة فى رعاية الأبطال.





وأكد محافظ القاهرة، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكريم أبطال مصر ومنحهم أوسمة الرياضة هو أبلغ رسالة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها غير المسبوق للرياضيين وتطوير المنشآت الرياضية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أبطال مصر أثبتوا أن الإرادة القوية قادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن إنجازات هؤلاء الأبطال ساهمت فى رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها فى المحافل الرياضية العالمية، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات.

ووجه محافظ القاهرة تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم لتحقيق هذا الإنجاز مؤكدًا أنه رغم أن هذا الدور خفى ولكنه أساس كل هذا النجاح.

يذكر أن الأبطال الثلاثة قد حققوا العديد من البطولات الدولية حيث شاركت اللاعبة فاطمة عمر محمد الحاصلة على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى 5 دورات بارالمبية عالمية منذ عام 2000 حتى عام 2021 محققة 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

كما حقق اللاعب هانى محسن الحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2012 العديد من البطولات منها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية لندن عام 2012، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية 2007 و2015، و3 بطولات عالم ذهبية 2010.

أما اللاعب محمود محمد صبرى فقد حصل على المركز الثانى فى بطولة فزاع الدولية عام 2019، كما حصل على المركز الخامس فى بطولة العالم لرفع الأثقال بكازاخستان عام 2019، والمركز الثالث فى بطولة أبوجا عام 2020.