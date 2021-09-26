محافظ الغربية: الدولة تولى اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، أن الدولة تولى اهتمامًا برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع فى إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة فى الشوارع.





جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها، "رحمى"، اليوم الأحد، داخل مدينة زفتى، لتفقد أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى والمقامة على مساحة 11 ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، ما يساهم فى الحد من تجمعات القمامة العشوائية. وأوضح أن النقطة الوسيطة بزفتى صدر لها قرار تخصيص تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك النقطة بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

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