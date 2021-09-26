السيسي يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ٣ مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، تقديراً للدور النبيل والجهد الدؤوب الذي قام به جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.