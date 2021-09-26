السيسي يوجه باتباع أعلى درجات الحرص للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.