الرئيس السيسى يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، تقديراً للدور النبيل والجهد الدؤوب الذي قام به جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا. كما وجه باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا وذلك مع قرب بداية العام الدراسي ،وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى بأسم رئاسه الجمهوريه.

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