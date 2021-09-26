/652061/ليفاندوفيسكي-الكرة-العربية-والإفريقية-يقود-الدحيل-للفوز-على-السيلية

حقق فريق الدحيل القطري الفوز على السيلية، بخماسية دون رد، عن طريق الكيني مايكل أولونجو، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة في النصف الأول على العديد الفرص الضائعة بين الفريقين، ليأتي الكيني مايكل مالونجو، وياتي مالونجو في الدقيقة السادسة والخمسون ويغير مجري احداث المباراة، ويضرب بالهدف الأول في اللقاء.

مايكل مالونجو

ويعود مالونجو بالثاني والثالث والرابع والخامس، بعد دخولة مع بداية الشوط الثاني، بديل عبد الرحمن مصطفى، وضرب بخمسة أهداف في غصون نصف ساعة فقط.

تألق مايكل مالونجو مع الدحيل القطري اليوم تذكرنا بخماسية البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونخ، في موسم 2015، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، في لقاء الأسبوع السادس من منافسات الدوري أمام فولفسبورج.

وسجل ليفاندوفيسكي في المباراة 5 أهداف خلال 9 دقائق فقط، مما جعله بايرن ميونخ يقلب النتيجة من التأخر بهدفٍ نظيف إلى التقدم بخمسة أهداف مقابل هدف.

تشكيل الدحيل في المباراة:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: محمد خالد النعيمي – محمد موسى – بسام الراوي – محمد علاء الدين

خط الوسط: كريم بو ضياف – لويز جونيور – فرجاني ساسي

خط الهجوم: عبد الرحمن مصطفى – عبدالله عبد السلام الأحرق – المعز علي.

وحافظ فريق الدحيل بعد انتصاره على السيلية اليوم، على تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر بالعلامة الكاملة، حيث حصد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات

عقد فرجاني ساسي مع الدحيل

وأعلن الدحيل القطري التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق بعقد احتراف لثلاث مواسم قادمة في صفقة إنتقال حر بعد أن رفض اللاعب التجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك يشكو ساسي بعد الإنضمام للدحيل

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.