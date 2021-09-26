/652064/لاعبو-الأهلي-يتلقون-لقاح-فيروس-كورونا-فيديو

حصل لاعبو النادي الأهلي اليوم، لقاح فيروس كورونا، وذلك داخل مقر النادي الأهلي، بعد الإنتهاء من المران الصباحي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك" فيديو خاص بحصول لاعبو الأهلي على لقاح فيروس كورونا، وظهر معظم لاعبي الفريق داخل الفيديو، ولكن لم يظهر أي عضو من الجهاز الفني وقت تلقي اللقاح.

وكان النادي الأهلي أعلن من قبل عن نية الفريق في حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، ولكن كانت المبارات الكثيرة تمنع حصول اللاعبين على اللقاح في الوقت المطلوب.

باولو دوراتي: رفضت قبول تدريب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لهذه الأسباب !!

أكد باولو دوراتي، مدرب منتخب توجو، أنه ترشح كثيراً من أجل تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بجانب منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر " بي أون تايم" دائما ما كانت تحدث مفاوضوات بعدما يرحل مدربوا الأهلي والزمالك، وأيضا مدرب منتخب مصر، ولكن لم تكتمل أي مفاوضات للمرحلة النهائية أبداً، وشرف لي التدريب في مصر في اي وقت".

وتابع" أبحث عن مشروع مناسب أقوم بالعمل به وليس بحثاً عن الأموال، فأريد النجاح وكتابة إسم كبير لي في كل مرحلة أكون متواجد بها، ولا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث خلال الفترة القادمة".

لاعبو الأهلي يتلقون لقاح كورونا

وزاد" أي مشروع تدريبي يكون مساعداً على النجاح أوافق فراً عليه، لأنني أحب أن أعمل في أي مكان بخطة واضحة ومدروسة وكما قلت أنني لا أبحث عن الأموال في المقام الأول".

وأردف" سبب فشل المفاوضات مع الأندية المصرية، لأنه لا يكون هناك وقت كافي من أجل قبول العرض، وأيضا ما يعيق تنفيذ الأمر هو طلب التواجد لمدة عام واحد فقط، وأنا لا أقبل هذا الأمر، لأنني أريد أن أكون متواجداً على المدى البعيد وبمشروع واضح وثابت، وليس عام واحد فقط".

واختتم" لا أريد أن أفصح عن إسم النادي الزمالك تواصلت معه وكانت الأمور في المرحلة النهائية والمفاوضات، ومنتخب مصر كنت قريب أيضا من قبول تدريبة خلال فترة ولكن لم يحدث أي إتفاق بشكل رسمي، ولا أحب أن أحدد ما هو الفريق الذي أرغب بتدريبة في مصر لأنني مدرب محترف".