/652069/فاطمة-سليم-ومحافظ-بني-سويف-يفتتحان-معرض-اهلا-مدارس-وتؤكد-نسعي-لتخفيف-الأعباء-عن-كاهل-الاهالي

قالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إنه تم افتتاح معارض أهلاً مدارس بمحافظة بني سويف بمشاركة مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير المسلتزمات الدراسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل معرض اهلا مدارس ببني سويف بحضور فاطمة سليم

معرض اهلا مدارس

واوضحت فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم، أنها كانت حريصة علي تنظيم هذا معرض “أهلاً مدارس” لتوفير السلع والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الاهالي، مشيرة إلي أن المعرض لاقي اقبال كثيف منذ اليوم الأول للمعرض من قبل أهالي بني سويف لشراء مستلزمات المدارس.

المستلزمات الدراسية

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يتم التأكد من توافر المستلزمات بشكل مستمر طوال فترة المعرض وكذلك متابعة الأسعار مع تذليل أى عقبات تواجه الزائرين خلال شراؤهم المستلزمات.

وافتتحت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم معرض اهلاً بالمدارس، الذي يتم تنظيمه تحت رعايتها ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية ببني سويف.

وأشاد محافظ بني سويف بالتنظيم وبجودة الأدوات الدراسية للموطنين، معربًا عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يقدم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم .