انترنت غير محدود في مصر.. شكاوى جماعية من سوء الشبكة

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تصدر هاشتاج " انترنت غير محدود" محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بسبب الضغط الكبير من المواطنين المطالبين بتحسين شبكة النت فى مصر.

انترنت غير محدود

وجاءت المطالبات التى نادى بها معظم رواد موقع التغريدات تويتر، بضرورة إلغاء نظام الباقات المرتبطة بعدد الجيجات، والتى تحدد سرعات محددة على حسب المبلغ الذى يقدمه المواطن للشركة.

انترنت غير محدود يتصدر تويتر

ولساعات تصدر هاشتاج انترنت غير محدود فى مصر، حيث أكد المواطنين ضعف قوة الإنترنت فى الهواتف المحمولة الأمر الذى يُشعرهم بالغضب، خاصة أن عدد الجيجات مرتبط بالمبلغ المدفوع.

ووفقًا لما أشار إليه أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، فإن مصر فى حاجة لعوامل عدة لتحسين جودة الإنترنت وتحويله لنظام غير المحدود.

ولوقت طويل ظلت أزمة الانترنت محل غضب لدى الكثير من المواطنين بسبب ضعف الشبكة، وتحديد الميجات بالمبلغ المدفوع وبالرغم من ذلك يكون هناك ضعف فى الإنترنت.

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هذا وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أعلنت أمس الأحد عدد من القرارات التى تتعلق بفرض ضرائب على صناع محتوى اليوتيوب، أو ما يسموا “يوتيوبرز”، وذلك فى إطار تنظيم الأمر.

ومن ضمن القرارات التى أعلنت عنها مصلحة الضرائب، أنه على صانع محتوى اليوتيوب التوجه إلى مصلحة الضرائب لتسجيل البيانات الخاصة به.