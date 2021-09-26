البابا تواضروس يوزع جوائز المسابقة الثقافية لمادة التربية المسيحية

جدة - نرمين السيد - أقيم اليوم الأحد، فى مسرح الأنبا رويس، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التى تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبًا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.





تضمن الحفل كلمات للدكتور عبد الله حنا المشرف على المسابقة ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور رضا حجازى، والدكتورة راندا شاهين، واختتمت الكلمات بكلمة لقداسة البابا أشاد خلالها بفكرة المسابقة، مقدمًا الشكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المسابقة والمشاركين فيها، وتناول قداسته ثلاثة معانٍ تقدمها المسابقة وتساهم فى بناء المجتمع، وهى التعاون والتنافس والمثال.

كما شمل الحفل لقاءًا أجرته مقدمة الحفل الإعلامية نانسى مجدى مع ثلاثة من الطلبة الذين شاركوا فى المسابقة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرضًا قدمه أربعة من الذين حازوا المراكز الأولى فى المسابقة لأجزاء مما حفظوه فيها من الكتاب المقدس، إلى جانب عرض ثلاثة أفلام أحدهم عن الكنيسة والتعليم، والاثنين الآخرين عن فكرة مشروع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية الذى يقام بالتعاون بين الكنيسة والوزارة، وما حققه.

واختُتِم الحفل بتكريم الدكتور رضا حجازى، والدكتورة راندا شاهين، وعدد من القيادات بالوزارة وموجهى التربية الدينية المسيحية، ثم توزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المراحل.

حضر الحفل نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ومقرر لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى سكرتير قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.