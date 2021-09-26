أسماء عضوات النيابة العامة الجدد بدرجة محام عام ورئيس نيابة

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار النائب العام، وجه «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، فأُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثانى والعشرين من شهر سبتمبر الجارى بإجمالى اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة فى كافة نواحى العمل، للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

وجاءت أسمائهن كالتالى:

وتضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، والتى أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».