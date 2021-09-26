بالأسماء .. قرار ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم

جدة - نرمين السيد - اعتمد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، مذكرة إدارة التفتيش القضائى بشأن تجديد "ندب"، وندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم ورؤساء النيابة تبدأ من أول أكتوبر لسنة 2021.





كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثانى من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن "أ،ب" والقضــاة بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة فى هـذه الدرجـات. وتضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة "ب" إلى رئيس من الفئـة " أ " وترقية 500 قاضى إلى رئيس من الفئـة " ب "، وتعيين 175 وكيــل من الفئـة الممتازة قاضيًا بالمحاكم الابتدائيـة. كما صرح شوضة، أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

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