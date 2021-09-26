مجلس الوزراء: جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير فى مستقبل السياحة العالمى

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن احتفال مصر بيوم السياحة العالمى يأتى متواكبا مع التوجه العالمى بتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الاحتفال يأتى فى شكل مجموعة فعاليات، أبرزها: إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة دعائية بأفلام ترويجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة 27 يوما (محافظة كل يوم)، عبر منصات التواصل الاجتماعى للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك منذ بداية سبتمبر الجارى.





جاء ذلك فى الانفوجراف الذى نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى بعنوان (جائحة "كورونا" فرصة لإعادة التفكير فى مستقبل السياحة العالمى)، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمى الموافق 27 سبتمبر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ورشة عمل ومهرجان فنى بالممشى السياحى بالغردقة، بمشاركة 120 فنانا مصريا ودوليا من 12 دولة، وكذلك تنظيمها لكرنفال موسيقى.

وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية توقعت أن تستأنف السياحة المحلية نشاطها قبل السياحة الدولية، لما خلفته جائحة فيروس كورونا من تداعيات سلبية طالت مختلف الأنشطة، وكان النشاط السياحى من القطاعات الأكثر تضررا عالميا.

ولفت إلى أنه فى محاولة دولية لاستيعاب تداعيات الأزمة، وتنشيط حركة السياحة، لما لها من دور كبير فى استقرار وتحسين الوضع الاقتصادى للدول، حيث إن 1 من بين 10 أفراد فى العالم يعمل بنشاط السياحة، كما أن نسبة مساهمة النشاط السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى لبعض دول العالم تصل إلى أكثر من 20%، اتجه العالم للاحتفال بيوم السياحة العالمى هذا العام تحت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل"، ويستهدف هذا الاحتفال رفع الوعى بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لنشاط السياحة، ومساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت التقارير العالمية بالإجراءات الجادة التى اتخذتها مجموعة من الدول ومنها مصر، للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على النشاط السياحى، أبرز تلك الإجراءات: تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافيتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات. بالإضافة إلى تبنى مبادرة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف، بخصومات على رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وتخفيض رسوم تأشيرة الوصول بمطارات الأقصر وأسوان.