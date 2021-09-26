البابا تواضروس يرأس حفل تأبين الدكتور فوزى اسطفانوس

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل حفل تأبين دكتور فوزى إسطفانوس من مؤسسى مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراث بحضور البابا تواضروس الثانى بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية.





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